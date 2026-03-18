In der Staatsduma wurde gestern ein Gesetzentwurf eingebracht, der Ärzte verpflichten soll, Abtreibungen auf Wunsch der Frauen durchzuführen. Hintergrund ist eine Zunahme von Fällen, in denen Ärzte die Durchführung der Abtreibung verweigerten. In der Begründung des Gesetzentwurfs heißt es, dass das Ziel des darin besteht, rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen und "Druck" auf medizinisches Personal und Organisationen zu verhindern. In Russland sind Abtreibungen noch aus der Zeit der UdSSR legal, auch wenn das sen Interessen der russischen Staatsführung mit ihrem ultrareaktionären und erzkonservativen Charater unter Putin widerspricht. Trotz ganzer Kampagnen, die die traditionellen Familie als Teil der russischen Identität verklären, kann die Regierung es bislang nicht wagen, das Recht auf Abtreibung in Frage zu stellen - zu groß wäre der Unmut der russischen Frauen.