Mittlerer Osten
Iranischer Geheimdienstchef von israelischem Militär umgebracht
Der iranische Geheimdienstchef Ismail Chatib ist in der vergangenen Nacht bei einem gezielten Angriff ums Leben gekommen, wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz in einer Stellungnahme seines Büros während einer Sicherheitsbesprechung mitteilte. Auch das Mullah-Regime bestätigte mittlerweile den Angriff und berichtete, dass bei dem Anschlag auch Angehörige des Begleitteams und Familianangehörige getötet wurden.