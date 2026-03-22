Israelische Angriffe im Libanon
UN-Büro kritisiert Kriegsverbrechen durch Israel
Das UN-Menschenrechtsbüro kritisiert die Luftangriffe des israelischen Militärs im Libanon und spricht in diesem Zusammenhang von möglichen Kriegsverbrechen. Ganze Wohngebäude in dicht besiedelten Gebieten wurden damit zerstört, kritisiert der Sprecher des Menschenrechtsbüros Thameen Al-Kheetan. Oft seien dabei mehrere Mitglieder derselben Familie getötet worden, darunter Frauen und Kinder. Er betont: "Das Völkerrecht besagt eindeutig, dass der vorsätzliche Angriff auf Zivilisten oder zivile Objekte ein Kriegsverbrechen darstellt". Das Büro forderte zudem eine Untersuchung der Angriffe auf Zelte von Vertriebenen an der Küste von Beirut sowie auf ein Gesundheitszentrum in der Stadt Bint Dschubail.