Türkei
Istanbul: Zehntausende fordern Freilassung von Imamoglu
In der türkischen Millionenmetropole Istanbul sind am Mittwochabend bis zu 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie fordern die Freilassung des Oppositionsführers Ekrem Imamoglu, der vor einem Jahr verhaftet wurde unter dem Vorwurf der Korruption. Imamoglu gilt als größter Rivale Erdogans bei kommenden Wahlen. Die Kundgebung wurde von Imamoglus Partei CHP organisiert. Die Demonstranten forderten auch den Rücktritt von Präsident Erdogan.