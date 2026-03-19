Kassel-Rothenditmold: Mehrheit hat links gewählt - Meiste Stimmen für Hans Roth

Laut dem vorläufigen Endergebnis zum Ortsbeirat des Kasseler Stadtteils Rothenditmold hat dort die Mehrheit links gewählt. Zwei Sitze von insgesamt acht Sitzen gingen an das überparteiliche Wahlbündnis AUF-Kassel mit 2301 Stimmen. Drei Sitze gingen an die Linkspartei, die bei der letzten Wahl nicht kandidiert hatte.

Dabei erreichte AUF-Kandidat Hans Roth, als langjähriger Ortsvorsteher unter der Bevölkerung geschätzt, 849 Einzelstimmen gegenüber 556 Einzelstimmen für den Vertreter der Linken, und hat damit die deutlich meisten Stimmen bekommen. Das ist ein deutlicher Vertrauensbeweis für den überall bekannten Vertreter von AUF Kassel, der außerdem Repräsentant der MLPD ist.

Die Rote Fahne Redaktion gratuliert herzlich und wird weiter berichten.