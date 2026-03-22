Krieg im Mittleren Osten
Welternährungsprogramm warnt vor drastischer Zunahme von Hunger
Das Welternährungsprogramm (WFP) warnt vor einer drastischen Zunahme des Hungers auf der Welt durch den Krieg im Mittleren Osten. Weiteren 45 Millionen Menschen drohe jetzt wegen steigender Preise für Lebensmittel, Öl und Transport eine Hungersnot. Bereits jetzt bekommen weltweit schon 319 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Alleine die Transportkosten des WFP seien seit Beginn des Krieges Ende Februar um 18 Prozent gestiegen. Zudem konzentrierten sich die Geberländer des WFP zunehmend auf Verteidigungs- bzw. Kriegsausgaben, stellte der stellvertretende WFP-Direktor Carl Skau fest.