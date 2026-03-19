Landesweiter Streik im Gesundheitswesen

Am Samstag, 21. März, krempeln wir in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr die Ärmel hoch und machen den Garten des Arbeiterbildungszentrums in der Koststraße 8 in Gelsenkirchen fit. Anschließend kann die Sauna (8 Euro) genutzt werden oder es kann für das Skatturnier geübt werden!

Arbeitskleidung bitte mitbringen. Für Verpflegung ist gesorgt!

Vormerken: Die nächsten Termine sind am Samstag, 11. Juli, und am Samstag, 17. Oktober.