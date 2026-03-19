Giechenland
Landesweiter Streik im Gesundheitswesen
Die Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitswesen Griechenlands haben am Donnerstagmorgen mit einem Streik begonnen. In der griechischen Hauptstadt wird von 8 bis 15 Uhr und in anderen Teilen des Landes für 24 Stunden die Arbeit niederlegt. Protestiert wird gegen Personalmangel, niedrige Löhne und die chronische Unterfinanzierung des nationalen Gesundheitssystems. Gewerkschaftsführer warnten, das System stehe vor dem „Zusammenbruch“, da Tausende von Beschäftigten aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und Löhne das System verlassen. Sie verwiesen auf Personalengpässe von etwa 20.000 Stellen.