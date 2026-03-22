Lebe Palästina …

Mehr als ein Lied: ein musikalisches Zeichen internationaler Solidarität mit Palästina. Seit seiner Entstehung 1978 fand das Lied seinen Weg um die Welt. GehörWäsche hat eine deutsche Fassung aufgenommen mit Hasan von der Band La Liberta und einem Chor weiterer solidarischer Menschen. Seid gespannt!



Der palästinensische Komponist George Totari sagte, er hätte das Lied damals geschrieben, weil die Presse in Schweden seine Artikel über Palästina nicht haben wollte, weil viele Palästina nicht kannten und dachten, es ginge um Pakistan. Heute kennt jeder Mensch Palästina. Weltweit ist eine starke Solidaritätsbewegung entstanden. Wir freuen uns, wenn unsere Version des Liedes dazu beitragen kann. Es erscheint am 20. März 2026 auf allen Streaming-Plattformen. Jetzt reinhören und gerne verbreiten.

Free Palestine

Hier gibt es das Lied auf YouTube.