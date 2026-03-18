Peru
LKW-Fahrer streiken gegen hohe Kraftstoffpreise
Am 12. März traten Lkw-Fahrer, selbstständige Spediteure und andere Beschäftigte der Logistikbranche wegen der Kraftstoffknappheit und der gestiegenen Kraftstoffpreise in Peru in einen unbefristeten Streik. Zu den Lkw-Fahrern gesellten sich Taxifahrer und Fahrdienstleister. In vielen Teilen des Landes kostet Benzin mehr als 22 Soles (6,40 US-Dollar) pro Gallone. Die Kraftstoffkrise, die vor dem Krieg des USA gegen den Iran losging, begann mit dem Plan der Regierung, Petroperu, das staatliche Unternehmen für fossile Brennstoffe, zu privatisieren und aufzuspalten sowie die Preiskontrollen für Kraftstoff aufzuheben. Die Streikenden lehnen die Privatisierung von Petroperu ab und fordern, dass die Regierung Maßnahmen ergreift, um den explosionsartigen Anstieg der Kraftstoffpreise zu stoppen.