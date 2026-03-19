Mexiko
Mexiko-Stadt: Tausende Lehrerinnen streiken
In Mexiko begann am Mittwoch ein 72-Stunden-Streik der Lehrerinnen und Lehrer für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Tausende versammelten sich in Mexiko-City zu einem Protestcamp, in vielen Bundesstaaten begannen Protestmärsche. Die Lehrer fordern höhere Löhne und die Aufhebung eines Gesetzes von 2007. In allen Landesteilen finden Protestmärsche statt, z.T. mit Zielen vor Einrichtungen der USA und Israel. Die Lehrergewerkschaft droht mit Protesten während der Fußballweltmeisterschaft.