Nein zu sexualisierter digitaler Gewalt!

Der Moderator und Schauspieler soll – so die Vorwürfe – jahrelang im Internet besagte Profile seiner Frau erstellt und Deepfake-Pornos verbreitet haben.



Fernandes hat Ende letzten Jahres Anzeige gegen ihren Ex-Mann in Spanien erstattet, wo sie zuletzt mit ihm gelebt hatte. Sie wirft ihm Identitätsmissbrauch, Beleidigung, Bedrohung und körperliche Gewalt innerhalb der Beziehung vor.



Wenn diese Vorwürfe stimmen, dann ist Frau Fernandes hier einen mutigen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen, denn die Dunkelziffer dieser Fälle ist hoch. Laut dem BKA werden nur ungefähr 5 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt zur Anzeige gebracht, bei digitaler Gewalt sind es lediglich 2,4 Prozent! Es ist also durchaus wichtig, dass dieses Thema jetzt in die Öffentlichkeit gebracht wird.



Sexismus gehört fest zum kapitalistischen System dazu. Den Fortschritt des freieren Umgangs mit der Sexualität verkehrt er ins dekadente Gegenteil: Sex als Ware, Sex ohne Liebe, Pornografie. Sexismus als unterdrückerische Ideologie wirkt unter den Massen als kleinbürgerlich-sexistische Denkweise. Fotostrecken in Magazinen wie dem Playboy – Frau Fernandes war vermutlich wegen eines erhofften Karriere-Pushs – mehrfach dort abgelichtet – sind bedauerlicherweise üblich. Das ist selbstverständlich zu kritisieren. Das, was mit ihr und auch mit anderen Menschen, die im Scheinwerferlicht stehen, aus der Anonymität des Internets heraus gemacht wird, ist allerdings wirklich widerlich und mit nichts zu rechtfertigen. Mit nur wenigen Suchbegriffen bei Google kommt man auf KI-generierte Pornobilder von Prominenten, die diese mit hundertprozentiger Sicherheit nie haben vornehmen lassen oder autorisiert haben. Insofern gehört der Initiative von Frau Fernandes die größtmögliche Unterstützung.

Nein zu sexueller Gewalt!

Nein zu digitaler Gewalt!

Kampf dem Sexismus und der Pornografie!