„Neue Perspektiven gefragt – Vorschlag für ein Kampfprogramm der Arbeiterklasse“

Das Kampfprogramm ist geeignet für den breitesten Einsatz, vor allem an Betrieben und in der Gewerkschaftsarbeit, sicherlich auch bei Ständen im Wohngebiet. Es wird zum Spendenpreis vertrieben.



Es positioniert sich zu drängenden Fragen der Zeit, macht Mut und stärkt das Selbstbewusstsein der Arbeiter. Es weist Perspektiven im Krisen- und Kriegsstrudel gerade auch für die Jugend auf. Sie wird herausgefordert, sich für eine befreite Gesellschaft zu organisieren und zu kämpfen.



Dazu dient auch das Kapitel „Schüler, Studenten, Azubis – wohin soll es gehen?“. Im Schlusskapitel wird die Notwendigkeit und Möglichkeit des echten Sozialismus als Ausweg aus dem Krisenchaos des imperialistischen Weltsystems lebendig deutlich.



Das Kampfprogramm geht in die Tiefe, bringt Zusammenhänge und beantwortet Fragen wie: „Woher kommen all die Krisen? Wie entwickelt sich unsere soziale Lage? Droht ein Dritter Weltkrieg? Greift der Faschismus weiter um sich? Wer fällt ihnen in die Arme? Und was tun angesichts der begonnenen globalen Umweltkatastrophe?“



Es gibt Klarheit, die hilft, in die Offensive zu kommen und zu kämpfen. „Wofür? Gegen wen? Und wie organisieren wir das?“ So wird zum Beispiel das Märchen von der alternativlosen Arbeitsplatzvernichtung entlarvt und auf proletarische Art Stellung bezogen zum Verbrenner-Aus. Die Broschüre gibt es bei jedem Stand der MLPD.