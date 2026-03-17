Vielseitig und modern - People to People mit neuer Homepage!

Auch für die Nutzung mit Smartphones und anderen mobilen Geräten wurde die Website nun optimiert – so steht einer bequemen Bedienung unterwegs nichts mehr im Wege.

Das Angebot ist vielseitig und einmalig in dieser Zusammensetzung: Reisen, Bücher, Kunsthandwerk, Kulturgüter und Weine.

Mit People to People werden Reisen zu unvergesslichen Erlebnissen

Gerade bei unseren internationalen Gruppenreisen wird das Motto „Völkerfreundschaft ist unser Programm“ lebendig. Bei den Reiseangeboten liegt der Schwerpunkt 2026/2027 auf Reisen in Deutschland und auf Gruppenreisen nach Kamerun, Nepal, Tunesien oder Lesbos (Griechenland). Alle diese Angebote findet ihr auch in dem gerade erschienenen Reisekatalog, den ihr auf der Website lesen und herunterladen könnt - hier ist er - "Reiseperlen".

Kunst und Kultur abseits ausgetretener Pfade

Freut euch über eine erlesene Auswahl an hochwertigen Weinen direkt von Winzern aus Deutschland. Die Winzer erleben seit 2024 eine der härtesten Krisen mit niedrigsten Weinpreisen unterhalb der Produktionskosten. People to People hat aus diesem Grund einen neuen Riesling aus Rheinhessen ins Sortiment aufgenommen, für den der Handel nicht einmal hinfahren wollte - ein saftiger Tropfen, unbedingt probieren!

Bücher, die über den Tellerrand hinausblicken

Ein breites Angebot ist hier zu finden, von Sachbüchern, Belletristik, Kinderbüchern, ebooks, Musik- und Hörbücher und vieles mehr. People to People vertreibt außerdem alle Bücher des Verlags Neuer Weg, der sich auf Literatur zum wissenschaftlichen Sozialismus und auf Beiträge zur Weiterentwicklung der revolutionären Theorie spezialisiert hat und dessen Veröffentlichungen international verbreitet sind. Hier sind besonders hervorzuheben die Schriften der Reihe Revolutionärer Weg: Zuletzt erschien in dieser Reihe das Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur". Die Präsentation der Bücher auf der neuen Webseite ist professionell und wirklich toll aufgemacht, siehe zum Beispiel hier.

Noch nicht das richtige in unserem Shop gefunden?

Bei People to People kann man alle Bücher bestellen, die im Buchhandel erhältlich sind. Eine E-Mail an bestellung@people-to-people.de mit Autor, Titel und ISBN des Buches genügt.

Überzeugt euch selbst von unserer neuen Website: www.people-to-people.de

Empfehlt die neue Webseite weiter, schickt den Link an Freunde, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen!

Um den Start unserer neuen Website mit euch zu feiern, haben wir folgendes Angebot für euch:

Bei einer Bestellung bis zum 29.03.26 ab einem Wert von 50 € erhaltet ihr von uns ein kleines Überraschungsgeschenk dazu!

Wir freuen uns auf eure Hinweise, Kritiken und Bestellungen!

Euer Team von People to People