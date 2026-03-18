Kommt zum Nowruz/Newroz-Fest im Jugendzentrum Che!

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Dieses uralte Fest ist weit mehr als eine Willkommensfeier für das Neujahr. Seit Jahrtausenden ist es für die Menschen im Iran und in Kurdistan ein Symbol der Hoffnung und der Beständigkeit gegen Unterdrückung. Gerade in der aktuellen Lage im Iran erinnert uns das Fest daran, dass das Licht der Freiheit und die Kraft der Gemeinschaft stärker sind als jede Form der Tyrannei. Das Entzünden der Feuer und das gemeinsame Feiern sind seit Generationen Akte des Widerstands und der Befreiung.

Es erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellem Feuerspringen und leckeren persisch-kurdischen-afghanischen Spezialitäten. Außerdem gibt es eine interessante Präsentation über die Hintergründe und die Geschichte dieses uralten Festes.

Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und genießt mit uns einen Abend voller Kultur und Gemeinschaft. Wir freuen uns auf euch im Jugendzentrum Che.