Die dialektische Methode allseitig erlernen - Die Lehre von der Denkweise

Der Kurs findet vom 07. bis 12. April 2026 in Nürnberg im MLPD-Büro statt. Er besteht aus 10 Einheiten mit jeweils 1,5 Stunden. Die Anreise ist bereits am 06. April von 18 bis 19 Uhr. Kurszeit ist immer zwischen 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, incl. einer Mittagspause von 2 Stunden. Teilnahme-Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme an den Dialektikkursen 1+2.

Erwünscht ist die Bereitschaft, das eigene Denken zu hinterfragen und Offenheit für den Marxismus-Leninismus. Jeder, der verstehen will, was auf der Welt vor sich geht und wie man eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung erkämpfen kann, ist beim Dialektik-Kurs genau richtig. Gerade Jugendliche die sich für ihre Zukunft einsetzten wollen sind erwünscht.

Die Einheiten dauern je 1,5 Stunden als angeleitete Diskussion oder Einzel- und Gruppenarbeit bzw. Selbststudium. Am letzten Tag wollen wir unseren Erfolg natürlich auch gemeinsam feiern.



Wir versorgen uns selbst mit Essen und Getränken, um die Kosten mit 12 Euro am Tag niedrig zu halten. Jeder packt nach seinen Kräften mit an. Wir machen einen Baueinsatz im MLPD-Büro. Und wir nehmen an der Nürnberger Montagsdemonstration teil. Übernachtung 5 Euro pro Nacht. Bitte gebt an, ob ihr ein Bett oder Einzelzimmer braucht, sonst mit Isomatte und Schlafsack.

Bitte meldet euch bis Montag, den 13. März 2026 bei der MLPD Bayern oder vor Ort bei eurer Ortsgruppe an. Für die Organisierung der Anreise, Verpflegung, Übernachtung, Räume, usw. möchten wir gerne Planungssicherheit.

Hier gibt es den Einladungs-Flyer mit allen Angaben und der Anmeldung zum Ausfüllen