Pakistans Luftwaffe bombardiert Klinik in Kabul

Seit Beginn des von der pakistanischen Regierung offen erklärten Krieges nutzt Pakistan seine überlegene Luftwaffe. Fast täglich wird die afghanische Hauptstadt Kabul bombardiert. Vorgestern endete einer dieser Angriffe in einer Katastrophe: Eine Entzugsklinik für Drogenabhängige wird attackiert. Nach jetzigem Kenntnisstand kommen 408 Menschen ums Leben. Mindestens 265 sind teils schwer verletzt – die Zahl der Opfer könnte also noch steigen.

Zwar sind die Zahlen von dem stellvertretenden Taliban-Sprecher Hamdullah Fitrat auf der Plattform X, aber die Bilder von dem Ort des Angriffs vermitteln sehr deutlich, dass die Taliban hier wohl nicht übertrieben haben. Weite Teile des Krankenhauses sind völlig zerstört. Und auch die UN-Hilfsmission in Afghanistan, UNAMA, bestätigte, dass die Omid Entzugsklinik von einem pakistanischen Luftangriff auf Kabul getroffen wurde.

Pakistan bestreitet absichtlichen Angriff

Ein Sprecher des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif sagte, man greife keine zivilen Ziele an, sondern nur militärische Einrichtungen. Auch der pakistanische Informationsminister, Attaullah Tarar, schrieb auf X, dass weder ein Krankenhaus noch eine Entzugsklinik oder andere zivile Anlagen gezielt angegriffen wurden. Man beachte die Wortwahl genau: „gezielt“ Die pakistanische Führung ist sich sehr wohl bewusst, was ihre Bomber angerichtet haben.

Laut der britischen BBC soll das Gelände des Krankenhauses eine ehemalige US-Militäranlage sein. Erst nach der Machtübernahme der Taliban 2021 sei dort eine Klinik eingerichtet worden. So oder so bleibt der Angriff auf ein Krankenhaus ein Kriegsverbrechen, das aufgeklärt und verfolgt werden muss.

Veraltete Erkenntnisse als Grundlage für Angriffe

Dieser Angriff hat eine parallele zu dem schrecklichen Angriff auf die Shajarah-Tayyebeh-Schule für Mädchen in der Stadt Minab im Iran. Sie war am ersten Tag des Kriegs zerstört worden – auch hier hatten die US-Militärs (im Widerspruch zu allen neueren Erkenntnissen) auf Grundlage Jahre alter Informationen entschieden, das Gelände zu bombardieren. (Rote-Fahne-News berichtete.)

Sicher – sowohl den Militärs der US-Imperialisten, als auch denen des neuimperialistischen Pakistan ist zuzutrauen, dass sie diese Angriffe zivile Ziele bewusst ausführen oder billigend in Kauf nehmen, um Terror unter der Bevölkerung in den von ihnen angegriffenen Ländern zu verbreiten.