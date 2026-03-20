PENEN: Solidarität mit den Hafenarbeitern der USB-Gewerkschaft wegen der Blockade einer tödlichen Fracht

COSCO darf nicht auf die Idee kommen, den Hafen von Piräus für den Transport von Kriegsmaterial mit dem Schiff „MSC VEGA“ nach Israel zu nutzen. Die Leitung der PENEN begrüßt die antikriegerische Aktion der italienischen Hafenarbeitergewerkschaft USB, die eine Blockade gegen Kriegsmaterial errichtet hat, das von einem Schiff im Hafen von Piombino entladen wurde, das Militärgüter und Container mit Sprengstoff enthielt.



Als die Gewerkschaft erfuhr, dass das Material von einem Schiff des Verteidigungsministeriums entladen wurde, rief sie einen Streik bei den Unternehmen aus, die an der Abfertigung des Materials beteiligt waren, und blockierte gleichzeitig die Durchfahrt des Zuges am Bahnhof von Livorno.

Diese Aktion der Gewerkschaft ist eine Fortsetzung früherer Aktionen gegen den Transport von Kriegsmaterial in den Mörderstaat Israel, was sie, im Kampf gegen die Militarisierung der Hafeninfrastruktur und in der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, an die Spitze der Hafenarbeitergewerkschaften in Europa stellt.



Gleichzeitig wird in Berichten griechischer Medien erwähnt, dass ein Containerschiff der MSC am kommenden Dienstag den Containerterminal im Hafen von Piräus anlaufen und Container mit Militärstahl auf ein anderes Schiff derselben Reederei umladen wird. Das Endziel ist die israelische Rüstungsindustrie (ELBIT).



PENEN steht an vorderster Front der Solidarität mit dem palästinensischen Volk und hat hunderte von Aktionen und Mobilisierungen gegen den Völkermord am palästinensischen Volk durchgeführt. Sie hat sich damit gegen die schändliche Verwicklung unseres Landes in das Massaker an den Palästinensern gewandt.

Wir bekunden unseren Willen und unsere Entschlossenheit, auch dieses Mal dazu beizutragen, dass jeder Versuch, Kriegsmaterial für Israel auf irgendeine Weise durch den Hafen von Piräus zu schleusen, verhindert wird.

Die Leitung der PENEN