USA
Portland: Streik am Community College
Gewerkschaften, die 2.300 Lehrkräfte und Mitarbeiter des Portland Community College (PCC) im US-Bundesstaat Oregon vertreten, streiken seit dem 11. März. Es geht vor allem um eine Anpassung der Löhne an die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Personalgewerkschaft fordert Lohnerhöhungen von 3 Prozent und 3,5 Prozent für die nächsten zwei Jahre, während die Lehrkräfte 4,25 Prozent bzw. 4,5 Prozent gefordert haben. Demgegenüber schlägt die Verwaltung für die nächsten zwei Jahre nur Erhöhungen von 0,35 und 0,5 Prozent vor. Der Streik betrifft vier Campusse und 50.000 Studierende.