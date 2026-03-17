Quito: Polizeieinsatz gegen Gewerkschafterdemo

Rund 20.000 Menschen protestierten am Samstag in Rom vor allem gegen einen Angriff der Regierung auf die Unabhängigkeit der Richter. Das Referendum vom 22. bis 23. März über Änderungen am Justizsystem ist zu einer wichtigen politischen Bewährungsprobe für die reaktionäre Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geworden, die im nächsten Jahr vor einer Wahl steht. Die Debatte über die Justizreform hat sich zu einer umfassenderen Konfrontation zwischen der Ministerpräsidentin und ihren politischen Gegnern ausgeweitet. Protestiert wurde auch gegen den Krieg gegen dgen Iran durch USA und Israel und gegen die massiven Einschränkungen der demokratischen rechte durch die Meloni-Regierung.