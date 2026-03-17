Ecuador
Quito: Polizeieinsatz gegen Gewerkschafterdemo
Am 13. März demonstrierten Gewerkschafter und Unterstützer in Quito, der Hauptstadt Ecuadors, gegen neue Gesetze, die Arbeiterrechte abschaffen, darunter die Einführung eines 10-Stunden-Arbeitstages anstelle von acht Stunden. Die Demonstranten wandten sich zudem gegen Gesetzesvorhaben, die die geschützten Galapagos-Inseln für die Ausbeutung fossiler Brennstoffe öffnen würden. Trotz ihres friedlichen Charakters wurde die Demonstration von der Regierung Noboa brutal niedergeschlagen. Die nationale Polizei, unterstützt vom Militär, zerstreute die Demonstranten mit Tränengas und Lärmgranaten; eine Person wurde absichtlich von einem Polizeimotorrad überfahren; andere Demonstranten wurden geschlagen, als sie den zentralen Platz in Quito unter ihre Kontrolle brachten.