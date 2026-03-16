Unter anderem gibt es verschiedene Holzbauarbeiten; Vorbereitung und Erstellung der Fundamente für die Container, die möglichst bald zur Lagerung von Material genutzt werden sollen. Sowie Elektroinstallation, Renovierungsanstriche, Reinigungsarbeiten oder auch bei der Verpflegung oder beim Kochen.

Unter dem Motto »Rotes Herz und scharfe Klinge« sollen die bereits begonnenen Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen werden. Bei den Tätigkeiten soll auch das Verständnis, welche Gesetzmäßigkeiten das Pflanzenwachstum bestimmen, entwickelt werden. Diese Einheit von Theorie und Praxis organisieren wir durch kurze Erläuterungen im Gehölzbestand und tauschen unsere Erfahrungen aus. Wir arbeiten gemeinsam und lernen dabei, entwickeln Ideen, wie die Außenanlagen besser werden.

Was steht bei den Außenarbeiten konkret an?

Gehölze schneiden - mit Rebschere, Astschere, Heckenschere und Säge;

Schnittgut zerkleinern und auf den Anhänger laden;

Aufwachsende Brombeeren entfernen;

Kübelpflanzen umtopfen.

Jeder Interessierte (auch Kinder) ist dazu eingeladen! Für alle die verschiedenen Tätigkeiten stehen Kräfte zur fachlichen Beratung zur Verfügung. Mittagessen und Getränke sind frei! Wobei freiwillige Spenden jederzeit willkommen sind.

Bitte so schnell wie möglich anmelden ...

... damit wir sowohl die konkreten Tätigkeiten wie auch die benötigte Verpflegung planen können:

21.03.2026, 09:00 Uhr

Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

Tel. 0711-3360703

E-Mail: info@gaestehaus-abz-stuttgart.de