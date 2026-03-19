Spendengala für den Wiederaufbau der Gesundheitsversorgung in Gaza

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in Gaza muss in Notunterkünften leben, wo sich Krankheiten leicht ausbreiten. Dr. Hanan Balkhy, Direktorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für das östliche Mittelmeer, sagt, das Gesundheitswesen in Gaza sei nach zwei Jahren Konflikt zerstört und am Rande des totalen Zusammenbruchs. Zu der Zerstörung der Krankenhäuser durch das israelische Militär kommen die Tötung von 1700 Mitarbeitern des Gesundheitssystems und die fehlende Verfügbarkeit von Impfstoffen, Medikamenten und medizinischen Geräten.

„Palästina muss leben!“ ist eine bundesweite, mit der Solidaritäts- und Hilfsorganisation „Solidarität International“ verbundene Organisation. Ihr Partner in Gaza ist das säkuläre Gesundheitsnetzwerk Al Awda, die größte zivile Institution im Gesundheitswesen in Gaza und Palästina. Die Teams von Al Awda arbeiten unermüdlich daran, die medizinische Grundversorgung in Gaza wieder aufzubauen, und berichten trotz der schwierigen Lage von hoffnungsvollen Fortschritten. Bisher übermittelte Spenden wurden u. a. für eine Heizungsanlage für die Station für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie für eine Solaranlage zur Stromversorgung des Al-Awda-Krankenhauses in Nuseirat verwendet.

Gemeinsam mit der Palästinensischen Gemeinde Deutschland e. V. / Köln lädt „Palästina muss leben!“ zu der Spendengala ein und sammelt Geld für Al Awda. Auf dem Programm stehen: Livemusik: mit den Bands GehörWäsche, March for Liberation und weiteren. Ein Festessen (nicht nur) mit palästinensischen Spezialitäten. Informationen und Redebeiträge zu Palästina. Tanzvorführung Kinderprogramm, dazu auch: Kinderspendenlauf als Vorprogramm

Wann:

Samstag, 28. März, um 16 Uhr Für den Kinderspendenlauf: Treffen: 14:30 Uhr, Start: 15 Uhr

Wo:

Stadtteiltreff Stegerwald, Ulitzkastr. 5, 51063 Köln.