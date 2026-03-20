Tausende Jeepneyfahrer streiken

Es gab zunächst eine amtliche Zusage für eine Preiserhöhung von 1 Peso für den Mindestpreis im Nahverkehr (2 Cent) statt 5 Pesos. Die Zusage von 1 Peso Preiserhöhung hat Präsident Marcos Jr. aufgehoben und es gibt für Jeepneyfahrer lediglich eine monatliche Zahlung von 5.000 Pesos – also 77 Euro im Monat. Das gleicht bei weitem nicht die gestiegenen Dieselpreise aus.



Die streikenden Fahrer fordern ausdrücklich wie alle kämpferischen Gewerkschaften auf den Philippinen den nationalen Mindestlohn von 1.200 Pesos für alle Arbeitenden – also 18,50 Euro täglich – wegen der allgemeinen Preissteigerungen und auch wegen der Erhöhung der Fahrtkosten im Nahverkehr.



Die Deutsch-Philippinischen Freunde e. V. leiten gerne Solidaritätsschreiben an die PISTON-Gewerkschaft weiter: vorstand@dp-freunde.de.