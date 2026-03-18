Vortrag, Diskussion und Workshop "Gemeinsam im Ort – gleich an Würde"

Wir laden am 21. März ab 16 Uhr, Samstagnachmittags, zu dem Thema "Gemeinsam im Ort – gleich an Würde" in den Mehrzweckraum des Bürgerhauses ein. In einem Impulsbeitrag wird Jamel Othmani (Caritas) aus sozialräumlich-pädagogischer Perspektive über den Umgang mit Diskriminierung sprechen. Darauf aufbauend wollen wir uns in verschiedenen Formaten mit dem Problem befassen sowie Vorschläge und Ideen entwickeln.

Wie wird Diskriminierung erlebt? Wie kann man ihr begegnen? Wie kann man als Beobachter:in einschreiten und Betroffene unterstützen? Was sollte und was kann die Politik tun - und was jeder Einzelne? Wir wollen mit diesem Abend nicht nur ein Zeichen setzen und einen einmaligen Anlaufpunkt für Betroffene Anbieten, sondern einen Schritt machen, um im Kampf gegen die Diskriminierung in Radevormwald voran zu kommen. Wir wollen einander kennen lernen: Zum Abschluss der Veranstaltung laden wir die Teilnehmer zum gemeinsamen Essen ein.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden für die Arbeit des Runden Tisches gegen Rechts aber sehr willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, hilft uns aber bei der Planung des Tages. Antworten Sie uns einfach an diese Adresse: info@rtgr.de

Wir bieten auch ein Sharepic zu der Veranstaltung an. Wir freuen uns über jede Weiterverbreitung. Auf den Sozialen Netzwerken verwendet die Kampagne die folgenden Hashtags: #IWgR26 #Internationale­Wochen­gegen­Rassismus #100%Menschenwürde

Die Veranstaltung findet man ebenfalls im Programm zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus im Oberbergischen Kreis und im Veranstaltungskalender der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus.

>> Flyer zur Veranstaltung im PDF-Format <<