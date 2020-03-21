Klartext
Warum musste Cricket sterben?
2024 wurde die 14 Monate alte Hündin Cricket von Kristi Noem, der späteren Heimatschutzministerin von Donald Trump, in einer Kiesgrube erschossen. Cricket hatte statt Wild Vögel gejagt, rumgetollt und nicht gehorcht. Im Januar 2026 legitimierte Kristi Noem die Erschießung von zwei Demonstranten in Minneapolis, die solidarisch für verfolgte Migranten kämpften. Sie seien »Terroristen«. »Widerwärtige Lügen« erklärten die Eltern von Alex Pretti, einem der Erschossenen. Noem wurde inzwischen abgesetzt – nicht wegen ihrer Taten, sondern weil sie auf Trump als Urheber verwies.
Die faschistische Moral aber treibt weiter ihr Unwesen in der US-amerikanischen Regierung. So forderte im März 2026 der Kriegsminister der USA, Pete Hegseth: »Die Angriffe auf den Iran sollten nicht von lästigen Regeln für den Einsatz militärischer Gewalt kompliziert werden.« Im Klartext: Zum Teufel mit der Empörung über Kriegsverbrechen wie in Srebrenica, Massenvergewaltigungen wie im Ostkongo oder den Genozid in Gaza. Wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne! Eine widerwärtige, gegen Mensch und Natur gerichtete faschistische Denkweise der Grausamkeit, der Verächtlichmachung von Gegnern und der Lust an ihrer Vernichtung greift im Wertekodex des Imperialismus um sich.
Auch der moderne Faschismus bedient sich des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise - in seiner reaktionärsten Variante. Monika Gärtner-Engel, Internationalismus-Verantwortliche des Zentralkomitees der MLPD
Garniert wird das Ganze immer noch mit humanitären Phrasen, dass all das nur der Befreiung von Tyrannen wie Chameini im Iran diene. Auch der moderne Faschismus bedient sich des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise - in seiner reaktionärsten Variante.
Der Kern dieser faschistischen Denkweise ist der Antikommunismus. Dafür hatte Donald Trump schon 2023 Zeichen gesetzt: Er kündigte an, »Kommunisten, Marxisten … und die radikalen Linken, die wie Ungeziefer im Land leben, auszurotten«. Hasserfüllte, dekadente Moral kann niemanden begeistern. Aber als schleichendes Gift kann sie auch subtil zerstörerisch auf die Arbeiter- und die Massenbewegung oder die Jugend wirken. Rücksichtslos die eigenen Interessen an die erste Stelle setzen; jedem negativ oder skeptisch begegnen; Auseinandersetzungen feindselig oder ätzend führen. All das untergräbt die in diesen Zeiten so unverzichtbare proletarische Denkweise der Solidarität, Wissbegierde, überlegenen Kampfmoral und Siegeszuversicht.
Bekämpfen wir das schleichende Gift!