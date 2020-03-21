Warum musste Cricket sterben?

2024 wurde die 14 Monate alte Hündin Cricket von Kristi Noem, der späteren Heimatschutzministerin von Donald Trump, in einer Kiesgrube erschossen. Cricket hatte statt Wild Vögel gejagt, rumgetollt und nicht gehorcht. Im Januar 2026 legitimierte Kristi Noem die Erschießung von zwei Demonstranten in Minneapolis, die solidarisch für verfolgte Migranten kämpften. Sie seien »Terroristen«. »Widerwärtige Lügen« erklärten die Eltern von Alex Pretti, einem der Erschossenen. Noem wurde inzwischen abgesetzt – nicht wegen ihrer Taten, sondern weil sie auf Trump als Urheber verwies.

Die faschistische Moral aber treibt weiter ihr Unwesen in der US-amerikanischen Regierung. So forderte im März 2026 der Kriegsminister der USA, Pete Hegseth: »Die Angriffe auf den Iran sollten nicht von lästigen Regeln für den Einsatz militärischer Gewalt kompliziert werden.« Im Klartext: Zum Teufel mit der Empörung über Kriegsverbrechen wie in Srebrenica, Massenvergewaltigungen wie im Ostkongo oder den Genozid in Gaza. Wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne! Eine widerwärtige, gegen Mensch und Natur gerichtete faschistische Denkweise der Grausamkeit, der Verächtlichmachung von Gegnern und der Lust an ihrer Vernichtung greift im Wertekodex des Imperialismus um sich.