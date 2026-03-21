"Wir lassen nicht locker: Wo ist Eva? Wo ist Ahmet?"

Etwa 30 feste Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Kundgebung am Bonner Markt teil. Die Moderatorin, Anna Liedge, von der Initiative „Wo sind Eva und Ahmed?“ machte die Entführung der beiden Journalisten Eva Michelmann und Ahmet Polat bekannt und berichtete über die breite Unterstützung und Solidarität bei der Suche nach ihrem Aufenthaltsort und der Forderung nach Freilassung.



Nach Augenzeugenberichten waren beide von Armeekräften der syrischen Übergangsregierung entführt worden. Die Protestaktion vom letzten Dienstag in Berlin vor dem Auswärtigen Amt habe bereits Wirkung gezeigt. Der Anwalt der Familie von Eva Michelmann wurde für kommenden Montag ins Auswärtige Amt zu einem Gespräch eingeladen. Evas Mutter Rotraut Hake-Michelmann sprach über ihre Sorgen über den Verbleib ihrer Tochter, aber auch über ihren Stolz darüber, wie sich Eva für den Freiheitskampf, die demokratische Selbstverwaltung und auch für die Verteidigung der Rechte der Frauen in Nord-Syrien eingesetzt habe.



Roger Stamm versicherte Rotraut Hake-Michelmann im Namen der MLPD Bonn sein Mitgefühl und jede Unterstützung und Solidarität im Kampf um die Aufklärung des Schicksals ihrer Tochter. Sie könne wirklich stolz auf ihre Tochter und deren selbstlosen Einsatz sein. Bei aller Sorge um ihre Tochter sei es für Rotraut selbstverständlich, sich für die Freilassung aller gefangenen und entführten Freiheitskämpfer dort einzusetzen.



Journalisten und Journalistinnen von Bonner Medien interviewten Rotraut Hake-Michelmann und hielten die Kundgebung mit ihren Kameras fest. Auf dem gut besuchten Marktplatz blieben zahlreiche Menschen stehen und hörten länger zu. Einige suchten auch das Gespräch mit Rotraut Hake-Michelmann und anderen Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Einem Zuhörer, der schimpfte, Eva hätte eben zu Hause bleiben sollen, wurde entgegengehalten, dass Eva aufgrund ihrer Selbstlosigkeit und ihres Einsatzes für die Freiheit der Menschen ein Vorbild ist. Das sei ein Signal gegen jegliche egoistische Einstellung.



Der Bonner Generalanzeiger berichtet am Samstag in einem halbseitigen Artikel ausführlich über die Kundgebung. Hier geht es zur Berichterstattung (leider kostenpflichtig)