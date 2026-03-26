1345 Euro für „Palästina muss leben“ gesammelt!

Unser großer Erfolg bei den Spenden für das Al-Awda-Gesundheitsnetzwerk in Gaza und für den Bau von überlebensnotwendigen medizinischen Notfallstationen in Gaza war eindeutig ein Ausdruck internationaler Solidarität.



Natürlich liefen auch viele Menschen an unserer Mahnwache am Stuttgarter Schlossplatz vorbei, ohne Notiz zu nehmen. Aber viele blieben auch stehen, hörten unsere Reden und Musik, sprachen mit uns oder besuchten unseren Informationstisch.



Da kamen auch Besucher an unseren Stand, die ihr Entsetzen über den gegenwärtigen Krieg im Nahen Osten ausdrückten und über ihre Sorge wegen des fortschreitenden Massenmordes sprachen. Dabei dachten sie nicht nur an die Palästinenser, sondern auch an die anderen, die von diesem Israel-US-initiierten Krieg betroffen sind. Es gab sehr viel herzliche Zustimmung und Dankesworte, und 17 Menschen trugen sich ein, um weiter mit uns in Kontakt zu bleiben.



Noch mehr wollen wir ansprechen, dass der Schritt, sich festzulegen, gar nicht so groß ist, und dass es einfach notwendig ist, sich zu organisieren, um stärker zu werden und eine noch wirkungsvollere Solidarität zu organisieren.



Das wollen wir schon bei unserer Spendengala am 29. März besser machen, die wir gerade mit Hochdruck vorbereiten. Sie wird von fünf palästinensischen Gruppen, der Gaza-AG des Jugendverbands REBELL und den Frauen des Frauenverbands Courage unterstützt, die dort ihre Spenden-Kampagne für die Al-Awda-Gynäkologie vorstellen werden.



Kommt zur Spendengala am 29. März, um 15 Uhr, ins ABZ in Stuttgart-Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10!