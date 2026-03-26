24-Stunden-Streik beim Rundfunksender ABC

Die militärische Kontrolle über die Straße von Hormus, den einzigen Seeweg für Öllieferungen aus der Golf-Region, hätte schon Vorteile: "Nach einer Waffenruhe oder einem Frieden können wir uns selbstverständlich vorstellen und sind grundsätzlich bereit, uns an einer Operation zur Sicherung der freien Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu beteiligen," sagte der deutsche Kriegsminister Boris Pistorius (SPD). Die Bundesregierung wolle nicht in den Krieg hinein gezogen werden. Damit erteilte er der von den USA immer wieder geforderten unmittelbaren Unterstützung im Irankrieg wieder eine Absage - die US-Basen in Deutschland bleiben derweil offen - ohne sie könnte die US-Regierung den Krieg nicht fortsetzen.