Australien
24-Stunden-Streik beim Rundfunksender ABC
Mehr als 2.000 Journalisten legten am Mittwoch beim australischen Rundfunksender ABC wegen der Bezahlung, der Arbeitsbedingungen und des möglichen Einsatzes von KI für 24 Stunden die Arbeit nieder. Es war das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Mitarbeiter der Australian Broadcasting Corporation (ABC) in den Streik getreten sind, nachdem eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder ein Lohnangebot abgelehnt hatte, das unter der Inflationsrate lag. Flaggschiff-Sendungen wie die Abendnachrichten „7.30“ und die Frühsendungen am Donnerstag werden nicht ausgestrahlt; stattdessen füllten Wiederholungen, vorab aufgezeichnete Sendungen und Inhalte der BBC die Lücke. Die ABC-Geschäftsführung erklärte, das Lohnangebot „entspreche dem Höchstbetrag“, den der staatlich finanzierte Sender „nachhaltig bereitstellen“ könne.