28. März: "Dialektik – was ist das denn?"

Warum hat ausgerechnet eine überdurchschnittliche Zahl von Arbeitern die faschistische AfD gewählt? Gleichzeitig nimmt unter Arbeitern und Jugendlichen der Linkstrend zu.



Der Kurs "Dialektik – was ist das denn?“ hilft, dieses scheinbare Durcheinander zu entwirren. Vor allem hilft er, neue Fragen selbständig zu klären – mit der dialektischen Methode. Und wie man selber zur Lösung der Menschheitsprobleme beitragen kann. Brecht: "Wer seine Lage erkannt hat – wie soll der aufzuhalten sein?"

Wann und wo?

Samstag, 28. März, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im "Treff International", Witten, Bahnhofstr. 70. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro. Für Snacks und Getränke bitte 3 Euro mitbringen. Die MLPD Bochum-Herne lädt alle ein, die sich für diese Fragen interessieren.