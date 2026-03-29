Mexiko
Anhaltender Streik beim Reifenhersteller Tornel
Mehr als 2.000 Arbeiter, darunter 1.050 Gewerkschaftsmitglieder, streiken seit Ende Februar in mehreren Werken des Reifenherstellers Tornel in Mexiko. Sie kämpfen um überfällige Lohnerhöhungen von 7 und 5 Prozent, Verbesserungen bei den rückständigen Sozialleistungen und vor allem für eine Verkürzung der Arbeitszeit angesichts der belastenden Arbeitsbedingungen. Am 18. März, nach drei Wochen Streik, gerieten die Streikposten am Werk in Tultitlán gegen 4:00 Uhr morgens unter Beschuss durch Schlägertrupps des Unternehmens, wobei vier Streikende verletzt wurden. In einer eindrucksvollen Demonstration ihrer Entschlossenheit nach dem Schusswechsel hielten die Arbeiter am 22. März eine gerichtlich beaufsichtigte Abstimmung darüber ab, ob der Streik fortgesetzt werden solle. Von den 1.051 stimmberechtigten Arbeitern stimmten 883 für die Fortsetzung des Streiks und nur 113 für dessen Beendigung.