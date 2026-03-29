Leserbrief
Bekommen die Arbeiter als Lohn einen Teil vom Mehrwert?
In der wichtigen und informativen Korrespondenz über den Horrorkatalog von VW, mit Plänen, die bis zur Schließung aller – außer zwei Werken – in Deutschland gehen, heißt es, dass „die Arbeiter vom Mehrwert nur einen Teil als Lohn bekommen“.¹
So ist es nicht. Der Mehrwert der Kapitalisten rührt von der Aneignung unbezahlter Arbeit. Der Lohn der Arbeiterinnen und Arbeiter ist die Bezahlung für die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft. Wie viel das ist und wie lange und zu welchen Bedingungen ihre Arbeitskraft dem Konzern zur Verfügung steht, darum geht es in den Tarifrunden. In ihnen wird der Grundsatz, dass sie für die Wiederherstellung der Arbeitskraft und nicht für den ungeheuren Mehrwert, den sie schaffen, bezahlt werden, nicht angerührt. Dieser Mehrwert gehört dem Kapitalisten. Der ganze kapitalistische Staat mit seinen Gesetzen, Richtern, Polizei und Gewehren ist dafür da, dass das so bleibt.
„Aus der Aneignung unbezahlter Mehrarbeit entsteht der wachsende Reichtum der Kapitalisten ebenso wie die wachsende Armut der Arbeiter“, heißt es dazu im Buch von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ (S. 44). VW nutzt seinen Mehrwert u. a. für Aufträge für McKinsey und ähnliche Planungsgesellschaften, die dann gleichsam auf dem Reißbrett hier eine Fabrik in Ungarn, dort eine in China vorschlagen und hier die Schließung ganzer Werke planen, womit das Leben und die Kultur ganzer Städte und Regionen ruiniert werden. Ganz abgesehen von der Rüstungsproduktion von VW und der so vorangetriebenen Kriegsvorbereitung.
Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur
202 Seiten
19 €
Dieses Unding steckt hinter dem Wort "Mehrwert", Aneignung unbezahlter Arbeit, das ist zugleich das eigentliche Grundgesetz aller kapitalistischen Staaten.
Das kann und darf nicht so bleiben. Die gesamten geschaffenen Werte müssen den Arbeitern und ihren Verbündeten für ihre eigene Planung für Mensch und Natur zur Verfügung stehen. Dieses logische Ziel, der echte Sozialismus, muss in der jetzigen Situation der verschärften Widersprüche gerade in den Kämpfen der Arbeiter verstärkt diskutiert und verankert werden!