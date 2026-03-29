Bekommen die Arbeiter als Lohn einen Teil vom Mehrwert?

So ist es nicht. Der Mehrwert der Kapitalisten rührt von der Aneignung unbezahlter Arbeit. Der Lohn der Arbeiterinnen und Arbeiter ist die Bezahlung für die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft. Wie viel das ist und wie lange und zu welchen Bedingungen ihre Arbeitskraft dem Konzern zur Verfügung steht, darum geht es in den Tarifrunden. In ihnen wird der Grundsatz, dass sie für die Wiederherstellung der Arbeitskraft und nicht für den ungeheuren Mehrwert, den sie schaffen, bezahlt werden, nicht angerührt. Dieser Mehrwert gehört dem Kapitalisten. Der ganze kapitalistische Staat mit seinen Gesetzen, Richtern, Polizei und Gewehren ist dafür da, dass das so bleibt.



„Aus der Aneignung unbezahlter Mehrarbeit entsteht der wachsende Reichtum der Kapitalisten ebenso wie die wachsende Armut der Arbeiter“, heißt es dazu im Buch von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ (S. 44). VW nutzt seinen Mehrwert u. a. für Aufträge für McKinsey und ähnliche Planungsgesellschaften, die dann gleichsam auf dem Reißbrett hier eine Fabrik in Ungarn, dort eine in China vorschlagen und hier die Schließung ganzer Werke planen, womit das Leben und die Kultur ganzer Städte und Regionen ruiniert werden. Ganz abgesehen von der Rüstungsproduktion von VW und der so vorangetriebenen Kriegsvorbereitung.