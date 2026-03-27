Pfingstjugendtreffen 2026: Unterstützung für die Podiumsdiskussion "Nein zur Wehrpflicht"

Das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen findet vom 22. bis 24. Mai in Gelsenkirchen statt! Johanna Jensen vom Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e. V.: „Die Internationalen Pfingstjugendtreffen haben in Gelsenkirchen eine lange Tradition: Hier stellen hunderte von sozial und gesellschaftlich aktiven Personen und Gruppen aus der internationalen Jugend-, Frauen-, Umwelt-, Gewerkschafts- und Menschenrechtsbewegung ehrenamtlich ein buntes Programm zu Pfingsten auf die Beine. Über die Jahre haben Zehntausende Menschen, vor allem aus dem Ruhrgebiet, teilgenommen. Dieses Jahr kommen wir auf dem Freibadgelände des Revierparks Nienhausen wieder zusammen!“

Ernesto Heidenreich, Ruhrpott-Kind und seit vielen Jahren ehrenamtlicher Unterstützer: „Ich schätze die gute Mischung aus Sport, Spiel, kulturellen Darbietungen und kulinarischen Köstlichkeiten. Diskussionsrunden und Workshops von A wie Antifaschismus bis Z wie Zukunftsperspektiven erweitern den Horizont. Besonders freue ich mich über die stattfindende



Podiumsdiskussion „Nein zur Wehrpflicht“. Das Thema brennt mir und aktuell zehntausenden von jungen Menschen unter den Nägeln.“

Die Internationalen Pfingstjugendtreffen finanzieren sich ausschließlich über Spenden und selbstgemachte Initiativen ihrer Unterstützer. Es sind zahlreiche Vorfinanzierungen nötig, für Platzmiete, etwa 5.000 Euro für die Bühnentechnik, Werbemittel und vieles mehr. Dafür kann ab sofort auf BETTERPLACE.ORG an das PFINGSTJUGENDTREFFEN direkt gespendet werden.

Hier gibt es alle Infos, den Flyer und auch den Link zu Betterplace