BP-Vorstand hat Angst vor der eigenen Belegschaft und schlägt wild um sich

Werksschützer verweigerten letzte Woche einem Filmteam des Westdeutschen Rundfunks am Ein- und Ausgang des Werks in Scholven (Stadtteil von Gelsenkirchen, Anm. d. Red.) einen Dreh und Interviews mit den betroffenen Beschäftigten.



Lediglich ein Kollege konnte dem Filmteam zurufen, dass er zum Verkauf „nichts sagen darf“.



Tags zuvor wurden fünf Werksschützer aufgeboten, um zu verhindern, dass zwei MLPD-Leute ein kritisches Flugblatt zum Verkauf an Kletsch, zur Lohntarifrunde und zum echten Sozialismus als Alternative zur Ausbeuterei verteilen konnten. BP rief die Polizei und stellte Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Ein 65-jähriger Verteiler wurde vom Werksschutz körperlich attackiert!



Was bildet sich BP mit diesen Wildwest-Manieren ein?



Die Kollegen können selber entscheiden, mit wem sie reden und was sie lesen. Solche undemokratischen Unterdrückungsmethoden kennen wir von Faschisten à la Trump und Putin.

Vor was hat der BP-Vorstand Angst?

Das lässt nur den Schluss zu, dass die MLPD BP zu Recht kritisiert und mit ihrem Flugblatt ins Schwarze getroffen hat. Im von Krisen und Krieg gebeutelten Kapitalismus ist der zunehmende Gedanke an den „echten Sozialismus“ sowieso nicht zu verhindern.



Die Belegschaft muss wachsam sein gegen Angriffe auf ihre Rechte.



Was bei BP abläuft, ist kein Einzelfall, ob in der Stahl- oder Automobilindustrie stehen die Be-legschaften vor denselben Problemen. Verkauf, Verlagerung von Produktion ins Ausland, Umstrukturierungen verbunden mit Ausbildungs- und Arbeitsplatzvernichtung und Lohndrückerei.

Arbeiter, Angestellte, Leiharbeiter wie Selbständige, die abhängig von Konzernen wie BP sind, müssen lernen, dagegen gemeinsam zu kämpfen. Für eine lebenswerte Zukunft der Jugend, die auf Arbeits- und Ausbildungsplätze angewiesen ist, von denen man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.

Die MLPD fordert: