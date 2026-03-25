Argentinien
Buenos Aires: Zehntausende gedenken der Opfer der Militärdiktatur
Zehntausende demonstrierten am Dienstag in Buenos Aires zum Gedenken an den 50. Jahrestag des Staatsstreichs, der Argentiniens letzte Militärdiktatur ins Amt brachte. Die Demonstration erstreckte sich über den Kilometer, der die Plaza de Mayo von der Avenida 9 de Julio trennt, und breitete sich auf die umliegenden Straßen aus. Die Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift „Sie haben uns nicht besiegt“ und weiße Luftballons mit Fotos der Verschwundenen und der Aufschrift „Wir suchen euch immer noch“. An der Spitze des Protests demonstrierten die Mütter und Großmütter vom Plaza de Mayo. Menschenrechtsorganisationen beziffern die Zahl der Verschwundenen auf 30.000, eine Zahl, die Mileis Regierung bestreitet und von unter 9.000 spricht.