Mediengruppe Neuer Weg
Der 1. Mai naht!
1.-Mai-Aufruf und -Plakate sind fast fertig gestaltet – die Produktion wird bald beginnen! Dazu bietet die Mediengruppe Neuer Weg wie immer die Möglichkeit eines örtlichen Eindrucks mit Datum, Uhrzeit und Ort der Kundgebung und Veranstaltung. Sie bittet aus produktionstechnischen Gründen darum, bei der Bestellung unbedingt die Stadt und nicht nur den Stadtteil anzugeben und den gewünschten Eindruck BIS DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ, zurückzumelden an: MEDIEN@NEUERWEG.DE.