14. Frauenpolitischer Ratschlag am 7. und 8. November in Gelsenkirchen

Das ist eine bedeutende Entwicklung gegen die weltweite Rechtsentwicklung, die die hart erkämpften Frauenrechte abbaut: Frauen werden in die Abhängigkeit von ihren Partnern gedrängt, das Recht auf die Selbstbestimmung über den eigenen Körper wird untergraben (§218). Die tagtäglichen Belastungen steigen und gleichzeitig auch die Armut, vor allem bei den alleinerziehenden Müttern und den älteren Frauen.



Streichungen und Kürzungen in allen Bereichen durch den Staat und die Kommunen mehren sich. Der Schutz der natürlichen Umwelt, eine wichtige Basis für das Leben unserer Kinder und Enkelkinder, wird nicht mehr beachtet. Wir stehen vor der ständigen Gefahr eines neuen Weltkrieges.

Deshalb suchen wir umso mehr nach Klarheit und Auseinandersetzung in dieser komplizierten Zeit. Aus unserer Erfahrung wissen wir, wie wichtig da eine Organisierung und organisierte Zusammenarbeit ist!

Da kommt der 14. Frauenpolitische Ratschlag am 7. und 8. November gerade recht!

Gemeinsam gehen wir in die Diskussion und beraten, wie wir unsere Kräfte aktivieren und gemeinsam stärker werden können. Der Frauenpolitische Ratschlag ist ein breitestes Forum der kämpferischen Frauenbewegung zum Austausch für ein abgestimmtes gemeinsames Handeln. Er wird erstmalig als Hybridveranstaltung durchgeführt: Die Teilnahme vor Ort ist möglich und gleichzeitig können in den Städten schöne Veranstaltungen vorbereitet werden, um sich gemeinsam online dazu zuzuschalten und mitzudiskutieren.

Nähere Informationen über Tickets und Ablauf folgen auf der Homepage https://frauenpolitischerratschlag.de.

Ohne unsere Frauenpower läuft nichts! Wir Frauen stehen auf für eine lebenswerte und lebendige Zeit in der Zukunft und bereits jetzt! Macht mit und meldet Euch zur Mitarbeit bei der Gestaltung und Durchführung des 14. Frauenpolitischen Ratschlags!