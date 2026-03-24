Der Ferienpark erwacht aus dem Dornröschenschlaf

An diesem Wochenende wurde der Ferienpark mit umfangreichen Reinigungsarbeiten für die anstehende Sommersaison hergerichtet. Es wurden Terrassenfugen gereinigt, Fenster geputzt, Rasenkanten ausgestochen, Rosen und Sträucher zurechtgeschnitten und jede Menge Laub geharkt, damit sich auch der kritische Besucher hier wie zu Hause fühlt.



Den Samstagabend haben wir mit klassischen sowie neuen antifaschistischen Liedern und natürlich dem traditionellen Bauschnaps ausklingen lassen. Besonders wurde unsere sozialistische Arbeitsmoral gelobt: Was der eine nicht konnte, wurde dem anderen geduldig beigebracht. Und wer seine Arbeit beendet hatte, hatte sich nicht auf die faule Haut gelegt, sondern half weiter, wie er konnte.

Die viermal im Jahr stattfindenden Sobbotniks sind fester Bestandteil des Ferienparks und sorgen dafür, dass man hier besonders günstigen Urlaub machen kann, was wiederum eine Kampfansage gegen die Profitmacherei kapitalistischer Reiseunternehmen ist, die ausschließlich auf Maximalprofite ausgerichtet sind.

Herauszustellen ist ebenfalls unser sozialistisches Prinzip der Kritik und Selbstkritik, denn niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und jeder kann und sollte Kritik äußern und empfangen. Es waren alles in allem 200 erfolgreiche Arbeitsstunden, bei denen sich jeder so gut eingebracht hat, wie er konnte.

Kommt auf das Inselfest des Ferienparks Plauer See, das vom 11. bis 12. Juli zum zwanzigjährigen Jubiläum des Neubaus des Ferienparks stattfindet!