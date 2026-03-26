Film-Matinée am 29. März: "Jeder Cent zählt ... es können auch Euro sein!"

Aushungern, erfrieren, verbluten und sterben lassen – das sind Methoden des Imperialismus, hier der israelischen Regierung, um Widerstand zu brechen und ein Volk in die Knie zu zwingen.

Wir setzen auf die internationale Solidarität der Völker und zeigen, dass die Menschen in Gaza nicht alleine stehen, sondern Menschen auf der ganzen Welt an ihrer Seite sind. Dazu wurden und werden vielfältige Aktivitäten - von der Sammlung auf der Straße bis zu Veranstaltungen mit Essen, Musik und Tanz - entwickelt und dabei bereits über 300.000 Euro gesammelt.

Nutzt diese Woche, um kräftig Spenden zu sammeln und diese am Sonntag auf der Veranstaltung zu übergeben. Damit machen wir sie zu einem weiteren Höhepunkt der Solidarität mit dem palästinensischen Volk.

Kommt zur Film-Matinée

Kommt zur Film-Matinée mit dem Film „Little Palestine – Tagebuch einer Belagerung“ am Sonntag, dem 29. März 2026 im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst. Die Filmvorführung beginnt um 15 Uhr - aber ...

Es lohnt sich, schon um 14 Uhr da zu sein!

Ab 14 Uhr gibt es nicht nur Tee und Kaffeespezialitäten sowie palästinensisches Gebäck. An einem Stand kann man sich mit palästinensischen Erzeugnissen eindecken. Es wird ein Grußwort des Filmemachers Abdallah Al-Khatib geben. Drei kleine Vorfilme werden gezeigt: Einer über die aktuelle Situation in Gaza zur Zeit und zwei darüber, wie die Spendenmittel aus Gelsenkirchen vor Ort in Gaza verwendet werden.

Nach dem Film besteht die Gelegenheit zu tanzen, zu diskutieren oder sich einfach zu unterhalten. Herzlich willkommen!

Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro, Jugendliche im Alter von dreizehn bis 17 Jahren 10 Euro und Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Der Erlös ist eine Spende für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza.

Einladungs- und Programm-Flyer zur Veranstaltung