Film-Matinée am 29. März: „Little Palestine – Tagebuch einer Belagerung“ - Parallel Kinderbetreuung im Ché

Das Datum hat eine besondere Bedeutung! Am 30. März 2026 jährt sich zum 50. Mal der „Tag des Bodens“ – ein Gedenk- und Kampftag nicht nur in Palästina. In vielen Ländern der Welt gedenken Palästinenser und Palästinenserinnen der Opfer des ersten Generalstreiks und der blutigen Auseinandersetzungen mit dem israelischen Staatsapparat. Der Generalstreik war die erste organisierte palästinensische Aktion gegen zionistische Landraub-Politik und der Höhepunkt der Proteste, die bereits im Jahr 1948 begannen. Am 30. März 1976 ermordete die israelische Armee sechs Palästinenser – sie waren selbst israelische Staatsbürger – weil sie an Protesten gegen den kolonialen Landraub durch israelische Siedler, initiiert von der israelischen Regierung, teilnahmen. Es gab 49 Verletzte und über 300 Verhaftungen.

In vielen Ländern und Orten solidarisierten sich Menschen mit den Streikenden, im Westjordanland, in Gaza, in den Flüchtlingscamps im Libanon. Auch heutzutage sind Landraub, Vertreibung, Unterdrückung, Schikane und tödliche Angriffe auf palästinensische Bewohner im Westjordanland ein Mittel der israelischen Faschisten. Der Tag hat also kämpferische und leidvolle Tradition und Gegenwart. In diesen Zeiten gedenken sie besonders der Millionen vertriebenen und ermordeten Palästinenser, aber sie kämpfen vor allem für ihr Recht auf Rückkehr und Wiedergutmachung.

Das Sekretariat von Student Frameworks in Gaza hat am 30. März letzten Jahres verkündet: „Dies darf kein Moment der Resignation sein – es muss ein Moment der Eskalation sein.“ Für uns Grund genug, diesen Tag gemeinsam zu begehen, weitere Initiativen für Spenden zu entfalten und am 29. März 2026 gemeinsam die Matinée zu besuchen.

Kommt zur Film-Matinée

Kommt zur Film-Matinée mit dem Film „Little Palestine – Tagebuch einer Belagerung“ am Sonntag, dem 29. März 2026 im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst. Die Filmvorführung beginnt um 15 Uhr - aber ...

Es lohnt sich, schon um 14 Uhr da zu sein!

Ab 14 Uhr gibt es nicht nur Tee und Kaffeespezialitäten sowie palästinensisches Gebäck. An einem Stand kann man sich mit palästinensischen Erzeugnissen eindecken. Es wird ein Grußwort des Filmemachers Abdallah Al-Khatib geben. Drei kleine Vorfilme werden gezeigt: Einer über die aktuelle Situation in Gaza zur Zeit und zwei darüber, wie die Spendenmittel aus Gelsenkirchen vor Ort in Gaza verwendet werden.

Parallel zur Matinée Kinderbetreuung im Ché

Parallel zu der Veanstaltung findet von 14 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Ché eine Kinderbetreuung statt, organisiert und durchgeführt vom Jugendverband REBELL.

Nach dem Film besteht die Gelegenheit zu tanzen, zu diskutieren oder sich einfach zu unterhalten. Herzlich willkommen!

Eintrittspreise: Erwachsene 15 Euro, Jugendliche im Alter von dreizehn bis 17 Jahren 10 Euro und Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Der Erlös ist eine Spende für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza.

Einladungs- und Programm-Flyer zur Veranstaltung