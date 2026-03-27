Gedenken am "Grab in der Haard"

Das Gedenken findet am 29. März um 14 Uhr am „Grab in der Haard“ bei Haltern-Hamm/Bossendorf statt. Millionen gehen heute in aller Welt gegen Faschismus und Weltkriegsgefahr auf die Straße! Vor 106 Jahren haben hierzulande die Arbeiter über Partei- und weltanschauliche Grenzen hinweg gegen die faschistische Militärdiktatur des „Kapp-Putsches“ gekämpft.



Entscheidend für seine Niederschlagung waren 100 000 bewaffnete Arbeiter, in der Mehrzahl Bergleute, die sich zur Roten Ruhrarmee zusammengeschlossen hatten. Sie haben den ersten Anlauf zur Errichtung des Faschismus in Deutschland erfolgreich verhindert! Er konnte sich erst dreizehn Jahre später mit Hitler und seinen Hintermännern aus dem Großkapital durchsetzen.

Angehörige der Roten Ruhrarmee haben 1920 an der Lippebrücke bei Hamm-Bossendorf die Bevölkerung des Reviers gegen vorrückende Freikorps-Truppen verteidigt. Die damals SPD-geführte Reichsregierung fiel ihnen allerdings in den Rücken. Als blutige Rache ermordeten die Freikorps 34 Freiheitskämpfer und ließen sie am 2. April in diesem Massengrab verscharren.

Sie müssen gerade heute wieder zu einem Vorbild für die Jugend werden! Die AfD darf keinen Spielraum mehr haben, Unkenntnis und Verwirrung über den wahren Charakter des Faschismus für ihre völkische Hetze auszunutzen. Es ist an der Zeit, eine breite Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg zu schmieden und dabei das gemeinsame Anliegen in den Vordergrund zu stellen und Trennendes zurückzustellen.

Anfahrt:

A52 Ausfahrt Marl-Hamm/Hüls → Carl-Duisberg-Straße → Marler Straße → Haltern-Hamm/Bossendorf. Hier rechts abbiegen in die Straße „Auf dem Hassel“ (Bushaltestelle). Auf dem Parkplatz am Ende das Auto abstellen, dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad (Gehbehinderte mit

Ausweis auch mit dem Auto) ca. 500 m auf dem Forstweg weiter. Treffpunkt in Marl-Hüls: 13.15 Uhr vor der „insel“ in der Carl-Duisberg-Straße.