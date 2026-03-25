IIrankrieg: Internationalismus Live

Bei „Internationalismus Live“ diskutieren revolutionäre und fortschrittliche Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern über den Krieg gegen den Iran, die Rolle von USA, Israel und anderen imperialistischen Mächten sowie über die Frage, wie echter Widerstand aussehen kann. Im Mittelpunkt stehen die Lehren aus der iranischen Revolution, die Bedeutung von Frauen-, Arbeiter- und Befreiungsbewegungen und die Forderung nach internationaler Solidarität statt nationalistischer Spaltung. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der Arbeiterklasse im Kampf gegen Kriegswirtschaft, Aufrüstung und Faschismus.