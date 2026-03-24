Israel will den Südlibanon komplett kontrollieren

Nach der Sprengung von fünf Brücken über den Fluss werde das israelische Militär "die restlichen Brücken und die Sicherheitszone bis zum Litani kontrollieren", sagte Katz beim Besuch eines Militärstützpunkts in Israel. Die aus dem Südlibanon vertriebenen Hunderttausenden Bewohner dürften nicht in das libanesische Gebiet südlich des Flusses zurückkehren.

Israel will die libanesische Hisbollah-Miliz zurückdrängen, als Vorposten des Iran. Das ist das vordergründige Ziel, für das Isarel auch eine Bodenoffensive in Betracht zieht. Es geht aber um einen Meilenstein auf dem Weg zum Großisrael.

Wir werden morgen auf Rote Fahne News weiter über den Nahostkrieg berichten.