Faschistische Kriegsführung gerät in Krise und wird gleichzeitig aggressiver

Vor dem Hintergrund der offenen, sich verschärfenden und vertiefenden Krise der Neuorganisation der internationalen Produktion ist das Kriegsziel von Trump und Netanjahu eine geopolitische Neuordnung der ganzen Region. Es schwebt ihnen vor, mit einem Großisrael im Zentrum den Einfluss der neuimperialistischen Großmächte Russland und China im Nahen und Mittleren Osten zurückzudrängen. An dieser Neuordnung haben Israel mit seinen Großmachtgelüsten und die USA in ihrem scharfen Konkurrenzkampf gegen den Hauptrivalen China gleichermaßen Interesse.

Das haben sie sich offensichtlich leichter vorgestellt bzw. sie haben ihre Konkurrenten unterschätzt. Bisher nutzt China die Entwicklung, die ökonomische Durchdringung auszubauen, sich beim Wirtschaftskongress u.a. Siemens, VW, BASF und weiteren als "Eckpfeiler der Verlässlichkeit" anzubieten. Trump fordert nun für 200 Milliarden weitere Munition. Wöchentlich sinkt die Zustimmung in seiner eigenen Bevölkerung - 92 Prozent wollen ein schnelles Ende des Krieges. Weit entfernt also vom Erreichen ihrer Kriegsziele verschärfen die USA und Israel ihre faschistische Kriegsführung und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs massiv! Unendliches Leid bringt dieser Krieg für die Volksmassen im Iran, in Palästina und dem Libanon. In den europäischen Ländern wälzen die Herrschenden die Krisen- und Kriegslasten auf die Arbeiter und die Massen ab.

Strebt Trump die Besetzung der Erdöl-Insel Kharg an?

Am 18. März haben drei US-Kriegsschiffe die Straße von Malakka durchfahren. An Bord der drei amphibischen Schiffe befindet sich eine Kampfgruppe mit Fähigkeiten zur Spezialkriegführung. Sie besteht aus 2200 Marines sowie rund 30 Helikoptern und Flugzeugen. Die jetzt in den Persischen Golf befohlene Kampfgruppe ist normalerweise in Japan stationiert. Die Verlegung in die Golfregion bedeutet, dass sie ihr mögliches Haupteinsatzgebiet wie beispielsweise das Südchinesische Meer oder die Region um Taiwan erstmal verlässt. Für die Strategie der USA eine Zwickmühle. Eine weitere US-Bereitschaftsgruppe hat kürzlich Kalifornien verlassen, wohl ebenfalls mit Ziel Persischer Golf. Die angekündigten US-Bodentruppen aus der Luft und vom Meer her bedeuten eine weitere Eskalation des Kriegs seitens der USA. Die Einnahme der Insel Kharg wäre eine Provokation von China. Nach Venezuela, das ebenfalls von den USA überfallen wurde, bräche für China eine weitere wichtige Ölressource ein.

Was bezweckt Trump mit seinem 15-Punkte-Plan?

Gleichzeitig mit weiter steigender Aggressivität der Kriegsführung haben die USA Medienberichten zufolge der Regierung in Teheran wohl durch Pakistan einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Kriegs unterbreiten lassen. Die USA fordern in dem Plan wohl unter anderem die Zerstörung wichtiger Anlagen des iranischen Atomprogramms, einen Stopp der Urananreicherung und der Herstellung ballistischer Raketen sowie eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Zudem solle der Iran seinen Bestand an bereits angereichertem Uran abgeben. Im Gegenzug sollen die harten Sanktionen gegen den Iran gelockert werden, berichtete das „Wall Street Journal“. Trump und Vance ließen verlautbaren, dass der Iran unbedingt einen Deal abschließen wolle. Regierung und Militärführung des Iran dementierten: „Eure (eigenen) Konflikte haben die Stufe erreicht, dass ihr mit euch selbst verhandelt“, sagte der Sprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam al-Anbija. „Weder werdet ihr in der Region investieren können, noch werdet ihr die früheren Preise für Energie und Öl wiedersehen“, sagte er. Man werde sich nicht mit der US-Regierung arrangieren. „Weder jetzt noch irgendwann sonst.“ Der Iran setzte unterdessen mit Raketen und Drohnen seine Angriffe auf Ziele in den Staaten des Persischen Golfs fort. Am internationalen Flughafen von Kuwait geriet bei einem Drohnenangriff ein Treibstofflager in Brand. Zugleich wurde der Iran selbst von US- und israelischen Militärs angegriffen.

Israel will den kompletten Südlibanon unter seine Kontrolle bringen

Israel will nach den Worten des faschistischen Kriegsministers Israel Katz das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. Hunderttausende Bewohner des Südlibanon, die vor den Angriffen nach Norden geflohen sind, könnten nicht in die Region südlich des Litani-Flusses zurückkehren. Der faschistische Finanzminister Bezalel Smotrich hatte am Montag dafür plädiert, den Litani als neuen Grenzverlauf zwischen beiden Ländern anzusehen. Eine israelische Besetzung des Südlibanons würde einen notwendigen Sicherheitspuffer schaffen - vergleichbar der gelben Linie im Gazastreifen, sagte er. Israel setzt also seinen Vertreibungs- und Vernichtungsfeldzug gegen die Völker im Mittleren Osten fort und weitet ihn aus. Zu den Hintergründen des Kriegs von Israel gegen den Libanon und das libanesische Volk siehe den Artikel von Roland Meister: Israelisches Regime steigert gnadenlose Luftangriffe auf den Libanon

Sofortige Beendigung des faschistischen Kriegs im Mittleren Osten!

Die Verschärfung der Weltkriegsgefahr fordert weltweit den Kampf um den Weltfrieden heraus. Die MLPD und die revolutionäre Weltorganisation ICOR fordern die sofortige Beendigung des faschistischen Kriegs gegen den Iran und die Massen des Mittleren Ostens durch die USA und die Regierung Israels! Kampf dem Faschismus auf der ganzen Welt! Sofortiger Stopp der Waffenlieferungen und Kooperation der deutschen Regierung für diesen Krieg! Abbruch aller diplomatischen Beziehungen zum faschistisch-zionistischen Israel und dem Iran und der Geschäftemacherei der deutschen Monopole dort! Unterstützt den Zusammenschluss der Volksmassen! Für die Stärkung der revolutionären Weltorganisation ICOR und der United Front! Der Imperialismus ist nicht allmächtig - für die revolutionäre Überwindung des imperialistischen Weltsystems!