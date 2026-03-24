Kritik an den Ansichten von P. J. James in seiner Broschüre "Imperialism Today"

Im Jahr 2017 kam es nach der Veröffentlichung von Stefan Engels Broschüre "Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder" zu Diskussionen innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung. Während einige diese Entwicklungen innerhalb des imperialistischen Systems für richtig hielten, gab es auch Gegner, wie den Generalsekretär der CPI(ML) Red Star, P. J. James.

P.J. James beteiligte sich im März 2017 mit der Veröffentlichung einer Broschüre mit dem Titel "Imperialism Today" an den Diskussionen über die Analyse der "Entwicklungen innerhalb des imperialistischen Systems". Ich möchte seine Ansichten bewerten. Denn dieses Thema ist innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung nach wie vor aktuell. Und dieses Problem ist nicht nur Gegenstand einer rein akademischen Debatte, sondern spielt vor allem eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Strategie und Taktik für den Erfolg des Kampfes der internationalen Arbeiterklasse gegen das imperialistische System. ...

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