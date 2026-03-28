Erlangen
Kundgebung von Iranern für den Schah-Sohn
Die neutral angekündigte Kundgebung¹ entpuppte sich als Befürwortung des Angriffs der USA und Israels auf den Iran. Anfangs wurden die deutsche und die iranische Hymne abgespielt. Auf einem Flyer wurde die Islamische Republik als größere Bedrohung als der Krieg bezeichnet. Iranische, deutsche, US-amerikanische und israelische Fahnen wehten. Vor einem übergroßen Bild des Schah-Sohns Reza Pahlavi sprach der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Er befürwortete den Angriffskrieg und forderte die Einsetzung von Reza Pahlavi als vorübergehenden Herrscher im Iran. In der Diskussion mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde zum Teil fanatisch die Einsetzung des Schah-Sohns gefordert.