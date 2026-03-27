Australien
Lehrerinnen streiken für bessere Arbeitsbedingungen
Heute streiken im australischen Bundesstaat Tasmanien die Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Tausende demonstrieren in Hobart und Launceston. Am Montag legten die Lehrer erstmals seit 13 Jahren im Bundesstaat Victoria für 24 Stunden die Arbeit nieder, rund 500 Schulen blieben deswegen geschlossen. 35.000 Streikende versammelten sich mittags in Melbourne und demonstrierten zum Parlament. Die Demonstranten hielten Plakate hoch mit der Aufschrift "Wir sind an unsrer Belastungsgrenze". Die Lehrergehälter im Bundesstaat Victoria sind deutlich niedriger als im angrenzenden NSW.