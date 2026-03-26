Portugal
Lissabon: Studenten fordern bezahlbaren Wohnraum
Studentinnen und Studenten aus ganz Portugal veranstalteten am Dienstag eine Demonstration in Lissabon und forderten bezahlbaren Wohnraum, die Abschaffung von Studiengebühren und höhere Investitionen in die soziale Unterstützung. „Die Studierenden sind auf der Straße, der Kampf geht weiter“ lautete einer der Slogans bei der Demonstration, die Hunderte von Studierenden auf die Straße brachte und am Rossio-Platz begann und vor der Assembleia da República, dem portugiesischen Parlament, endete. Mehr als 50 Organisationen der Studentenbewegung (Movimento Associativo Estudantil - MAE) aus dem ganzen Land hatten zu dem Protest aufgerufen. Das Bildungsministerium erklärte, die Studiengebühren müssten stattdessen entsprechend der Inflationsrate angehoben werden!