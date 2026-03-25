USA
Maine: Streik in Marinewerft
Mehr als 620 Werftarbeiter bei Bath Iron Works (BIW) in Bath, Maine, legten am Montag um Mitternacht die Arbeit nieder, nachdem sie einen Vertragsentwurf von General Dynamics, dem riesigen militärisch-industriellen Konzern, dem die Werft gehört, mit überwältigender Mehrheit abgelehnt hatten. Die Streikenden sind Mitglieder der Bath Marine Draftsmen’s Association (BMDA), der UAW-Ortsgruppe 3999, und umfassen Konstrukteure, Ingenieure, Sachbearbeiter und Techniker, deren Arbeit für die Produktion von Lenkwaffenzerstörern für die US-Marine unverzichtbar ist. Angesichts der riesigen Profite fordert ein besseres Lohnangebot.