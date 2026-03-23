Mauern gegen Menschenfeinde statt gegen Menschen! Keine Zusammenarbeit mit Rassisten, Faschisten, Menschenfeinden!

Werte Damen und Herren, mit Empörung nehmen wir zur Kenntnis, was nun zweifelsfrei belegt ist: Die EVP-Fraktion hat mit reaktionären und faschistischen Parteien im EU-Parlament gemeinsame Sache gemacht. Ihr gemeinsames Ziel: die Rechte von Geflüchteten und ihren Familien noch weiter beschneiden, lagerähnliche Unterbringungen an den EU-Außengrenzen ermöglichen, Hilfsbedürftige schneller abweisen und Abschiebungen vereinfachen. Während CDU/CSU in Deutschland vorgeben, sie stünden für eine Brandmauer zur AfD und seien Bündnispartnerin im Kampf gegen Rassismus, Hetze und faschistische Gefahr, schließen sie im EU-Parlament Bündnisse mit Menschenfeinden.



Wir nehmen das nicht hin! Alle ehrlichen CDU/CSU-Mitglieder fordern wir auf, dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzutreten! Keine Zusammenarbeit mit Rassisten, Menschenfeinden und Faschisten! Keine Stimme für eine Asylpolitik, die statt der Ursachen, die Opfer von Kriegen, Krisen und Katastrophen bekämpft – weder am 26. März noch sonst!



Wer aus der deutschen Geschichte gelernt hat, weiß: Schweigen, sich anpassen, ignorieren oder abwarten sind die denkbar schlechtesten Methoden im Kampf gegen das Vordringen reaktionärer und faschistischer Kräfte! In diesem Sinne fordern wir Sie alle auf – übernehmen Sie Verantwortung: Handeln Sie jetzt!

Die meisten Mitglieder unserer Organisation mussten unter dramatischen, oft lebensbedrohlichen Umständen ihre Heimat verlassen, verloren Familienmitglieder und sind täglich mit der Frage konfrontiert, wie ihr Leben weitergehen wird. Trotz vieler Hindernisse setzen sie sich für die Menschenrechte und eine menschliche Asylpolitik ein – daran kann man sich ein Beispiel nehmen. ....

Hier gibt es den kompletten Offenen Brief als pdf-Datei