Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Brennstoffe sind knapp. Die Grenzen sind fast vollständig geschlossen. Das Überleben der Menschen ist bedroht. Internationale Solidarität und Hilfe tut Not.

Der palästinensische Kulturverein Recklinghausen, der Frauenverband Courage und die MLPD Recklinghausen laden herzlich ein zum Freundschaftsfest "MEDIZIN FÜR GAZA - PALÄSTINA SOLL LEBEN!" Es gibt süße Snacks, Getränke und Musik und eine Spendengala für den Bau eines Krankenhauses von Al Awda, dem größten säkularen Gesundheitsnetzwerk in Gaza.

Hilfe jetzt - in Recklinghausen wird die Soforthilfe von vielen Menschen, Geschäften, Ärzten, Buchhandlungen usw. unterstützt. Gleich welcher Nationalität - jeder ist herzlich willkommen.

Termin: Samstag, 28. März, 16.00 Uhr

Ort: Palästinensischer Kulturverein, König-Ludwig-Str. 98 in Recklinghausen

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