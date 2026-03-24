Newroz-Fest mit Rekordbeteiligung

Unter dem Motto „Newroz der Einheit – für Frieden, Demokratie und Würde“ war es eine der größten Newroz-Feiern der vergangenen Jahre in Europa.



Die MLPD war ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten. Während es Grußworte der SPD und der Linken gab, wurde ein Grußwort der MLPD leider nicht zugelassen.



Am Stand der MLPD gab es vor allem bei jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Interesse an grundsätzlichen Fragen. Mehrere Exemplare der Grundsätze des Kommunismus von Engels sowie das Kommunistische Manifest wechselten den Besitzer. Wir betonten unsere Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf. Intensive Diskussionen gab es über die Frage, ob es notwendig ist, über die Diktatur des Proletariats zum Kommunismus zu kommen oder nicht. Hier setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch kritisch mit Aussagen Abdullah Öcalans auseinander, der eine Diktatur des Proletariats nicht für notwendig hält. Es gibt ein wachsendes Interesse an der Auseinandersetzung über die Strategie und Taktik des Befreiungskampfes.



Vielfach war auch der Wunsch zu hören, dass die kurdische Bewegung selber noch weiter zusammenwachsen muss. So fand am selben Tag ein Newroz-Fest in Bonn statt, zu dem 15.000 Menschen erwartet wurden, an dem dann aber 50.000 Menschen teilnahmen².