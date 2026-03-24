Online-Vortrag & Diskussion mit Prof. Dr. Helga Baumgarten

Der illegale Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran verschlimmert die Situation der Palästinenser von Gaza bis in die Westbank, von Israel in den Grenzen von 1948 bis in den Libanon hinein. Gaza und die Westbank sind derweil vollständig abgeriegelt, der Völkermord in Gaza geht weiter, die brutalen Angriffe nehmen zu, Vertreibungen, ethnische Säuberung und kontinuierlichen Annexionsschritte in der Westbank werden intensiviert. Gaza als Ort der „Erprobung" von Waffen und neuen Angriffstaktiken durch die israelische Armee werden direkt im Iran angewandt. Helga Baumgarten lehrte von 1993 bis 2025 Politikwissenschaft an der Universität Birzeit, leitete u. a. das MA-Programm „Democracy and Human Rights" und das interdisziplinären Promotionsprogramm für die Sozialwissenschaften. Sie hat u.a. international zum Nahostkonflikt, publiziert.

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